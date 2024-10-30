Княжевская: в Коммунарке возведут 2 общественно-деловых комплекса

сегодня в 09:50

Внесены изменения в правила землепользования и застройки 2 участков в поселке Коммунарка Новой Москвы. Там появятся общественно-деловые комплексы, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры), входящего в столичный комплекс градостроительной политики и строительства, Юлиана Княжевская.

«Один из участков в 0,9 га находится рядом с действующей станцией метро „Ольховая“ Сокольнической линии. Там планируют возвести деловой комплекс площадью 152 тыс. кв. м. Вторая территория находится возле строящейся станции „Коммунарка“ Троицкой линии метро. На этом участке в 0,88 га появится многофункциональный центр площадью 157 тыс. кв. м», — отметила Княжевская.

Участки расположены по адресам: пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, з/у 10/18В, 10/18Н. На них нет объектов капитального строительства.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, Коммунарку можно назвать ярким примером того, как выполняется принцип сбалансированной застройки.

«Здесь строят целый ряд многоэтажных жилых комплексов, создают десятки тысяч рабочих мест, особенно на территории растущего административно-делового центра „Коммунарка“, возводят новые поликлиники, активно развивают транспортную и инженерную инфраструктуру», — заявил Жидкин.

Он добавил, что в районе также открыли станции столичной подземки, а новые автодороги связали Коммунарку с федеральными магистралями, со Старой Москвой и другими районами. Кроме того, тут заработали свыше 50 образовательных учреждений.