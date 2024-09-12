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Княжевская: в Южном Тушине появится дом по реновации

На территории столичного района Южное Тушино построят жилой дом по программе реновации. Объект будет располагаться по адресу: ул. Новопоселковая, з/у 5А, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Жителям будут доступны прогулочные зоны и парки, которые будут находиться в шаговой доступности.

«Новостройка появится на месте двух расселенных домов. Предполагается, что на участке площадью 0,43 га возведут здание предельной площадью 19 тыс. кв. м», — прокомментировала Княжевская.

Близость к транспортным узлам даст возможность быстро и удобно передвигаться по городу.

Ознакомиться с подробной информацией о программе реновации можно на портале mos.ru. Больше информации о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает переселение почти 1 млн москвичей и расселение 5176 домов.