Княжевская: в Береговом проезде появится дом по программе реновации

В столичном районе Филевский Парк расположится еще одна новостройка, которую построят по программе реновации, сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.

Известно, что ранее Москомархитектурой был выпущен градостроительный план земельного участка в 0,34 га. Он находится по адресу: Береговой проезд, з/у 9/1.

«Новостройка общей площадью 16,2 тыс. кв. м будет находиться на западе Москвы, в перспективном районе, где реализуются масштабные проекты по его преображению и функциональному наполнению. Сама программа реновации жилищного фонда реализуется по двум основным принципам — это новый дом и комфортная продуманная среда рядом с ним», — уточнила Княжевская.

Проектные решения по реализации программы предусматривают обеспечение реновационных кварталов всей нужной инфраструктурой. Так, например, детскими садами, школами и поликлиниками.

Программа реновации жилья была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает почти 1 млн москвичей и включает в се расселение 5176 домов.