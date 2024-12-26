сегодня в 11:23

Княжевская: приют для бездомных животных организуют в Зеленограде

Новый приют для бездомных животных появится в Зеленограде, для этого Москомархитектурой были внесены изменения в правила землепользования и застройки, сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.

Приют организуют в районе Савелки. По словам Княжевской, он расположится на площади 0,77 га.

На территории будут построены объекты, обеспечивающие комфортное размещение питомцев и уход за ними, подчеркнула глава Москомархитектуры.

«Приют подключат к современным системам жизнеобеспечения, что обеспечит высокий уровень комфорта и безопасности как для питомцев, так и для сотрудников», — заявила Княжевская.