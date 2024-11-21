Княжевская: новостройку по реновации возведут на Кусковской улице Москвы

Москомархитектурой был выпущен градостроительный план участка на востоке Москвы под строительство дома по программе реновации. Объект появится по адресу: Кусковская улица, вл. 21, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«На территории площадью 0,47 га в районе Новогиреево возведут дом предельной площадью около 12,5 тыс. кв. м. Проектом также предусмотрено благоустройство прилегающей территории и создание пространств для игр и отдыха», — отметила Княжевская.

По ее словам, важной особенностью объекта станет хорошая транспортная доступность — поблизости будет располагаться все необходимое. В районе активно создают пешеходные маршруты, зоны для занятий спортом и отдыха.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с целью реализации программы реновации в проекте городского бюджета на три года заложили 1,2 трлн рублей.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она касается порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. Лишь в прошлом году в городе передали для заселения 59 новостроек, обеспечив переселение более 47 тыс. человек. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних пяти лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5–7 млн кв. м в год. Подробности об этом и других реализуемых в столице нацпроектах можно узнать по ссылке.