Княжевская: новостройка по реновации появится возле станции метро «Щукинская»

На северо-западе столицы построят новый жилой дом в рамках программы реновации, поделилась председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Новостройка расположится в столичном районе Покровское-Стрешнево по адресу: ул. Габричевского, з/у 3/2.

«Для строительства дома общей площадью 40,8 тысячи квадратных метров на улице Габричевского выпустили градостроительный план земельного участка в 0,49 гектара. Новостройка появится в пешей доступности от станции метро „Щукинская“ и благоустроенных парков», — объяснила Княжевская.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что для реализации реновации в проекте бюджета на три года было заложено порядка 1,2 трлн рублей.

Программа реновации в столице была утверждена в 2017 году. Она затрагивает почти 1 млн жителей города и включает в себя расселение 5176 домов. Так, в прошлом году в Москве передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек.