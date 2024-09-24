Княжевская: новостройка по реновации появится на западе Москвы

ЖК по программе реновации возведут на проспекте Вернадского на западе Москвы, заявила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Под проект выпущен градостроительный план земельного участка площадью 0,64 га по адресу: пр-т Вернадского, з/у 83.

«Новостройка предельной площадью 44,7 тысячи квадратных метров появится в рамках квартальной застройки. Москвичи получат новые квартиры в современном доме в районе с благоприятной экологической средой и обновленной инфраструктурой», — уточнила Княжевская.

Вся подробная информация о программе реновации есть на портале mos.ru. Узнать больше о квартирах и домах по программе можно по ссылке.

Программу реновации жилья утвердили в 2017 году. Она затронула почти 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.