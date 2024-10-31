Княжевская: на улице Михайлова появится дом по реновации

Москва выпустила градостроительный план участка площадью 0,56 га на улице Михайлова в Рязанском районе под возведение новостройки в рамках программы реновации. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«Новостройку общей площадью 20,5 тыс. кв. м возведут на земельном участке 27 на улице Михайлова. Дом появится между действующими станциями „Стахановская“ Некрасовской линии метро и Плющево третьего Московского центрального диаметра», — отметила Княжевская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с целью реализации программы реновации в проекте городского бюджета на 3 года заложили 1,2 трлн рублей.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Только в прошедшем году для заселения в столице были переданы 59 новостроек, которые позволили обеспечить новым жильем 47 тыс. человек. Собянин поручал вдвое нарастить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. На протяжении последних лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в столице увеличился вдвое — с 3 до 5-7 млн. кв. м в год.