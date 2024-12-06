Княжевская: москвичам разрешат построить частные дома на 29 участках в ТиНАО

Жителям Троицкого и Новомосковского административных округов разрешат возвести частные дома на территории 29 земельных участков. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

«Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для участков общей площадью 3,1 гектара в деревне Кузнецово», — сказала Княжевская.

Габариты каждого участка составляют от 0,04 до 0,18 гектара. На них можно будет возвести частные дома. Также там разрешат делать гаражи и хозяйственные блоки.

До этого заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что Москомархитектура с января по октябрь создала почти четыре тыс. градостроительных планов земельных участков для возведения частных домов.