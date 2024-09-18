Княжевская: готов градостроительный план участка для дома по реновации в ВАО

В Москве выпустили градостроительный план земельного участка, на котором планируют возвести жилой дом по реновации. Здание построят на востоке столицы вблизи станции метрополитена «Перово» по адресу: Зеленый проспект, з/у 39А. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«Предельная площадь дома составит 68,6 тыс. кв. м. В рамках программы реновации практически для каждого района утверждается проект планировки территорий, в котором предусмотрено поэтапное развитие социальной и транспортной инфраструктуры», — рассказала Княжевская.

В районах, активно застраиваемых жилым фондом по реновации, появляется разнообразная и комфортная жилая среда, отличающаяся новым наполнением и современным обликом.

Подробную информацию о реновации можно узнать на портале mos.ru. Больше о домах и квартирах по реновации доступно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Только в прошедшем году для заселения в столице были переданы 59 новостроек, которые позволили обеспечить новым жильем 47 тыс. человек. Сергей Собянин поручал в двое нарастить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. На протяжении последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в столице увеличился вдвое с 3 до 5-7 млн. кв. м в год.