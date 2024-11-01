Княжевская: готов градостроительный план участка для дома по реновации в СВАО

В Лосиноостровском районе Москвы в рамках квартальной застройки по программе реновации построят жилой дом. Для возведения новостройки столица выпустила градостроительный план участка площадью 0,35 га, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«Будущая новостройка предельной площадью 17,8 тыс. кв. м появится на северо-востоке столицы по адресу: улица Коминтерна, земельный участок 36. Рядом находится железнодорожная станция Лосиноостровская», — рассказала Княжевская.

Новостройку возводят в районе, который отличается развитой социнфраструктурой. В пешей доступности от дома располагаются общественные центры, детсады и школы, а также парки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с целью реализации программы реновации в проекте городского бюджета на 3 года заложили 1,2 трлн рублей.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она касается порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. Лишь в прошлом году в городе передали для заселения 59 новостроек, обеспечив переселение более 47 тыс. человек. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.