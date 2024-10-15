Княжевская: еще один жилой дом по программе реновации появится в Кузьминках

Готов градостроительный план участка под возведение дома по реновации в столичном районе Кузьминки. Дом построят в рамках квартальной застройки, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Она отметила, что новостройка предельной площадью 27,9 тыс. кв. м будет возведена на участке в 1 га.

«Новостройку возведут по адресу: улица Маршала Чуйкова, земельный участок 18а. Новоселы получат квартиры в современном доме в шаговой доступности от остановок городского транспорта и паркового комплекса», — сказала Княжевская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что с начала текущего года в городе в эксплуатацию ввели 23 новостройки, а под заселение передали 44 ЖК по реновации.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она касается порядка 1 млн жителей Москвы и подразумевает расселение 5176 домов. Лишь за прошлый год в городе передали для заселения 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тыс. человек. Ранее Сергей Собянин поручал удвоить темп реализации программы реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился — с 3 до 5-7 млн кв. м в год.