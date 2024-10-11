Княжевская: еще один дом по реновации построят в столичном Свиблове

Новостройку по программе реновации возведут в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. Под данный проект выпущен градостроительный план земельного участка по адресу: улица Седова, з/у 9/1, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«На земельном участке в 0,55 га появится жилой дом предельной площадью 40,1 тыс. кв. м в рамках квартальной застройки. На придомовой территории создадут пространства для отдыха с элементами озеленения, а также установят детские игровые площадки и обустроят зоны для занятий спортом», — сказала Княжевская.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что с начала текущего года в мегаполисе по реновации ввели в эксплуатацию 23 новостройки, а еще передали под заселение 44 жилых комплекса.

Вся необходимая информация о реновации в Москве представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по столичной программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации жилья Москвы утвердили в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн горожан, по ней будут расселены 5176 домов. Только за прошлый год в мегаполисе было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тыс. человек. В сентябре мэр поручил увеличить темпы реализации программы вдвое.

Москва — один из лидеров среди российских субъектов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федпроекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в мегаполисе вырос вдвое — с 3 млн до 5-7 млн «квадратов» в год.