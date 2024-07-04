Княжевская: дома по реновации возведут на Бескудниковском бульваре в Москве

В Бескудниковском районе столицы в рамках квартальной застройки построят несколько жилых домов по программе реновации. Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская/

Площадь земельного участка составляет 1,83 га. Он находится на Бескудниковском бульваре, дом 44.

По словам Княжевской, площадь квартальной застройки, куда войдут новостройки, объекты бытового значения и придомовая территория, составит примерно 116 тыс. кв. м.

«У жильцов новых домов будет множество преимуществ, среди которых в том числе близкое расположение к станции метрополитена „Яхромская“, а также к крупному парку „Ангарские пруды“», — добавила она.

Данные о программе реновации расположены на портале mos.ru. Более подробная информация о квартирах и домах по программе представлена по ссылке.

Программа реновации была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она коснется около 1 млн москвичей. Также в рамках реновации расселят 5176 домов.

Только за 2023 год в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тыс. человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил нарастить темпы реализации реновации в два раза.

Москва является одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице увеличился в два раза. Ранее он составил три млн кв. м. в год, а сейчас — от пяти до семи.