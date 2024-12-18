Княжевская: дома по реновации появятся на улицах Введенского и Бутлерова

В рамках программ реновации и комплексного развития территорий в районе Коньково на юго-западе столицы построят жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой. Проект планировки двух участков для застройки площадью 1,9 и 1,58 га был утвержден Москомархитектурой, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

«Проектом предусмотрено строительство жилья на улицах Бутлерова, вл. 12, и Введенского, вл. 13. Предельная площадь новых домов составит 34,2 и 40,8 тыс. кв. м соответственно», — отметила Княжевская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что вместо устаревших торгово-бытовых и складских объектов построят современный жилой комплекс площадью в 75 тыс. кв. м.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Только в прошедшем году для заселения в столице были переданы 59 новостроек, которые позволили обеспечить новым жильем 47 тыс. человек.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. На протяжении последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в столице увеличился вдвое: с 3 до 5-7 млн кв. м в год.