Княжевская: дом по реновации построят в Головинском районе столицы

На севере столицы появится дом, который будет возведен по программе реновации, заявила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Территория расположена по адресу: ул. Онежская, з/у 6.

«Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,63 га. Жилой дом появится напротив парка усадьбы Михалково и в шаговой доступности от станции „Коптево“ МЦК. Предельная поэтажная площадь здания составит 30,5 тыс. кв. м», — уточнила Княжевская.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин прокомментировал, что первые переселения по программе реновации в Головинском районе начались в 2021 году. На сегодняшний день тут было передано под заселение уже десять зданий, а еще семь домов находятся на стадии строительства.

Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в Москве было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.

Москва является одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства.