Княжевская: дом по реновации построят на 2-й Владимирской улице в столице

«Новостройка площадью 41,8 тыс. кв. м появится по адресу: 2-я Владимирская улица, з/у 11Д. Программа реновации предусматривает не только возведение жилых домов, но и создание современной городской среды с развитой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой», — сказала Юлиана Княжевская.

В кварталах реновации после постройки появляются организации и службы быта, торговые точки и сетевые магазины шаговой доступности. Все это пользуется популярностью у новоселов и жителей соседних домов. В результате в привычных москвичам районах формируются новые центры притяжения с современной инфраструктурой.

«Всего по программе реновации на востоке столицы предстоит переселить в новое жилье около 210 тыс. москвичей из 1062 домов», — рассказал о планах по реновации в ВАО глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Вся информация о городской программе реновации размещена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по ней горожане могут узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в мегаполисе в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн жителей столицы и предусматривает расселение 5176 многоквартирных домов. Только за прошлый год в городе было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тыс. человек.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин поручил нарастить темпы реализации реновации вдвое.

Москва — один из лидеров среди регионов РФ по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федпроекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в мегаполисе повысился в два раза: с 3 млн до 5-7 млн кв. м в год.