Княжевская: дом по реновации появится на улице Академика Королева в Москве

В Останкинском районе столицы построят дом по программе реновации. Его возведут по адресу: ул. Академика Королева, вл. 16-26, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Для строительства выпущен градостроительный план земельного участка площадью почти 1,4 га. Объект будет находиться рядом с парком «Останкино». Там расположены спортивные сооружения и детские площадки.

«Новостройка предельной площадью почти 69,5 тыс. кв. м появится на северо-востоке столицы недалеко от станции „Фонвизинская“ Люблинско-Дмитровской линии метро», — прокомментировала Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 трлн рублей.

Узнать подробную информацию о программе реновации можно на портале mos.ru. Больше о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

В Москве программа реновации была утверждена в 2017 году. Она затрагивает почти 1 млн москвичей и включает в себя расселение порядка 5176 домов.