Княжевская: дом по программе реновации появится в Покровском-Стрешневе

По программе реновации в столичном районе Покровское-Стрешнево на северо-западе города будет построен жилой дом. Для объекта выпустили градостроительный план участка площадью 0,38 га, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Новостройку возведут по адресу: Волоколамское шоссе, з/у 108.

«Новостройка предельной площадью 25,4 тыс. кв. м появится в районе со всей необходимой инфраструктурой. В пешей доступности от участка находится станция „Тушинская“ Таганско-Краснопресненской линии метро и парк „Берег реки Сходня“ с обустроенными детскими площадками и зонами для воркаута», — сказала Княжевская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о включении в программу 22 новых площадок, расположенных в 19 районах 7 админокругов Москвы.

Подробную информацию о программе можно найти на сайте mos.ru. Больше о домах и квартирах по реновации можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года, касается порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. В прошлом году в городе передали для заселения 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тыс. человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить реализацию программы реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних лет по программе федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.