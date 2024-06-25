Ключи от квартиры Станислав Каторов вручил сироте из Ленинского округа

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов в рамках программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» вручил ключи от квартиры 18-летнему Илье Блохину. Об этом сообщила пресс-служба городского округа.

«Илья очень скромный, честный и добрый парень. Уверен, что квартира для него станет фундаментом, который позволит строить теперь только прочное будущее», — сказал Станислав Каторов.

Сейчас Илья Блохин учится в Павлово-Посадском техникуме на втором курсе по специальности «Жилищно-коммунальное хозяйство». После выпуска из техникума Станислав Каторов предложил Илье пройти практику в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа с возможностью трудоустройства при успешных результатах стажировки.

Всего в 2024 году ключи от квартир получили четверо ребят, оставшихся без попечения родителей. Обеспечить жильем до конца года планируется еще 4 детей из Ленинского округа.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.