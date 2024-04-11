Ключи от квартир получили 7 очередников из Ленинского округа

Глава подмосковного Ленинского округа Станислав Каторов вручил ключи от квартир семи семьям муниципалитета, состоящим на учете в качестве граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа.

Перед торжественной церемонией ключей жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ждали приятные хлопоты — подписание необходимых документов.

«В рамках программы, предложенной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, реализуется инициатива по обеспечению жильем тех граждан Российской Федерации, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий. Сегодня семи семьям нашего округа, заключившим договоры социального найма, вручил ключи от двухкомнатных и однокомнатных квартир. Ориентируясь на быструю заселенность новых жилых помещений, мы осуществляем косметический ремонт, обустраиваем санитарно-гигиеническую зону и кухню. Уверен, что жителей, получивших сегодня ключи от квартир, впереди ждут приятные хлопоты, связанные с переездом», — сказал Станислав Каторов.

В настоящее время в Ленинском округе 191 семья состоит в очереди на жилье. За годы программы количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сократилось на более чем 350.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.