Клинский стекольный завод завершает реконструкцию и запускает новое оборудование

Клинский стекольный завод в селе Спас-Заулок городского округа Клин начал пусконаладочные работы на новом оборудовании после завершения реконструкции производственного цеха, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области завершают проверку реконструкции Клинского стекольного завода. В рамках проекта к складу готовой продукции пристроили новый производственный цех, где установили магнетронное оборудование для нанесения солнцезащитных и энергосберегающих покрытий на листовое стекло.

Общая площадь объекта после реконструкции превысила 37,5 тыс. кв. метров. В феврале 2026 года предприятие планирует завершить работы и ввести объект в эксплуатацию.

Пристройка цеха стала частью масштабной программы модернизации завода. В 2025 году предприятие инвестировало около 8,5 млрд рублей в обновление линии по производству полированного стекла. Общий объем инвестиций в расширение завода составил порядка 13 млрд рублей.

Клинский стекольный завод выпускает широкий ассортимент стекол, включая уникальные для российского рынка продукты. Основными потребителями продукции являются ведущие российские компании, работающие в сфере переработки сырьевого стекла для строительных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.