Клинчанке, стоящей в очереди на получение жилья, выдали ключи от квартиры

Ключи от собственной квартиры получила жительница Клина Елена и ее сын Дмитрий. Теперь у них в новостройке в деревне Струбково отдельное жилье, до этого она с сыном жила вместе с родителями, в Малеевке, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Сегодня в городском округе Клин стало еще одной семьей новоселов больше. Ключи от собственной квартиры получила Елена Анатольевна с сыном Дмитрием. Теперь у них в новостройке в деревне Струбково отдельное жилье, до этого она с сыном жила вместе с родителями, в Малеевке. Здесь, в новой квартире всё уже полностью готово для жизни — пластиковые окна, хорошие двери, на кухне — плитка и мойка, в ванне вся сантехника «под ключ». Следуя доброй русской традиции, в новую квартиру первым запустили котейку. На удачу и добрую жизнь!

Мама Елены Анатольевны очень рада за дочку и внука. Пришла их поздравить с новосельем и поблагодарить Главу округа Алену Дмитриевну Сокольскую за помощь семье в улучшении жилищных условий. Семья Овечкиных получила квартиру в рамках внеочередного обеспечения жильем граждан с особенностями в здоровье, стоящими на учете как нуждающиеся в жилье.

В 2024 году 3 клинские семьи из этой категории жителей получили жилье от муниципалитета. В 2025 году новоселье семьи Овечкиных первое, но не последнее.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.