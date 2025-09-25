Кирилл Пуртов: на городские торги выставили пять нежилых помещений в ЮЗАО

На торги выставили пять коммерческих помещений в Юго-Западном административном округе столицы. Объекты имеют свободное назначение и подходят для реализации практически любых бизнес-идей. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Предпринимателям, желающим приобрести коммерческую недвижимость от города, доступен широкий перечень объектов на Инвестиционном портале Москвы. Столица предлагает не просто квадратные метры, а перспективные площадки для бизнеса в разных районах. Например, на юго-западе города инвесторы могут подобрать помещения на оживленной Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте и в динамично развивающихся районах у Болотниковской и Херсонской улиц. Транспортная доступность и близость к деловым и культурным центрам создают необходимые условия для бизнеса, будь то небольшое дело в рамках 57 квадратных метров или крупный проект, требующий площади до 800 квадратных метров. Свободное назначение позволит воплотить в жизнь разные идеи: от пекарни или языковой школы до развлекательного центра или ресторана", — отметил Пуртов.

Помещения расположены по следующим адресам: проезд Одоевского, дом 3, корпус 7; Профсоюзная улица, дом 128; Ленинский проспект, дом 88, корпус 2; Херсонская улица, дом 41; Болотниковская улица, дом 13.

Площадь объектов варьируется от 57,2 до 787,2 квадратных метра. Три из них находятся в подвалах, одно — на цокольном этаже, а другое — на первом этаже. Помещение в проезде Одоевского подключено к электричеству и канализации. В остальных имеются основные коммуникации: электричество, канализация, водоснабжение, в одном дополнительно проведено газоснабжение.

Для участия в торгах понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 29 сентября по 16 октября, аукционы пройдут с 9 по 28 октября.

Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества. В разделе «Торги Москвы» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.