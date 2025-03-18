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Кирилл Пуртов: Москва выставила на торги нежилое помещение в Хорошево-Мневниках

На северо-западе Москвы, в районе Хорошево-Мневники, город выставил на торги нежилое помещение , предназначенное для открытия соцобъекта для детей. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Город предлагает инвесторам приобрести помещение площадью 401,8 квадратного метра по адресу улица Народного Ополчения, дом 11. Оно расположено на первом этаже жилого дома. Победитель торгов сможет открыть здесь частную спортивную школу, игровой, развивающий детский центр, или другое учреждение», — отметил Пуртов.

Объект имеет отдельный вход с улицы и подключен к основным инженерным коммуникациям — канализации, водоснабжению и электричеству.

Важным условием приватизации является сохранение назначения помещения в течение трех месяцев после перехода права собственности к новому владельцу.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 апреля, а сами аукционы состоятся 15 апреля. Для участия необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют различное имущество, витриной которого является столичный Инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать дистанционно — процедура проходит онлайн.