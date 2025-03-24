Кирилл Пуртов: Москва выставила на торги 2 коммерческих помещения на Алтуфьевском шоссе

Городские власти предлагают предпринимателям приобрести 2 коммерческих помещения, расположенных на Алтуфьевском шоссе. Объекты находятся вблизи станции метро «Бибирево» на первом этаже жилого дома по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 56, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что Алтуфьевское шоссе является магистралью, которую многие жители северо-востока Москвы используют в своих ежедневных маршрутах.

«В настоящее время предпринимателям доступно два помещения на первом этаже дома 56 на Алтуфьевском шоссе недалеко от станции метро „Бибирево“. Их площадь составляет 109,3 и 124,4 квадратного метра, а свободное назначение позволяет открыть здесь детские, спортивные, танцевальные, творческие студии или другие учреждения», — отметил Пуртов.

Помещения подключены ко всем основным коммуникациям — канализации, водоснабжению и электричеству.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 апреля, а сами аукционы состоятся 25 апреля. Для участия необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на платформе «Росэлторг».

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