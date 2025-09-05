Кирилл Пуртов: город представил предпринимателям помещения для бизнеса

Департамент города Москвы по конкурентной политике организовал роуд-шоу под названием «Помещения от города без посредников для ведения бизнеса». На мероприятии предпринимателям, планирующим открыть или развивать свое дело в столице, показали объекты коммерческой недвижимости, которые можно приобрести на городских аукционах, сообщил руководитель ведомства Кирилл Пуртов.

«Роуд-шоу, которые мы проводим ежемесячно, позволяют выстроить продуктивный диалог между городом и бизнесом. Участники могут узнать о наиболее привлекательных объектах недвижимости, выставленных на открытые торги, ознакомиться с правилами аукционов, нововведениями в законодательстве и задать вопросы экспертам. В этот раз на мероприятии было представлено восемь помещений площадью от 69,3 до 246 кв. м в 5 округах Москвы», — отметил Пуртов.

Он уточнил, что в них победители торгов смогут открыть почти любые виды бизнеса.

Объекты располагаются в СВАО, САО, ЦАО, ВАО и ЗАО по адресам: улица Яблочкова, д. 8; 3-й Новомихалковский проезд, д. 8/1; Линейный проезд, д. 8А; Нарвская улица, д. 5; Кронштадтский бульвар, д. 55А; улица Фридриха Энгельса, д. 23, стр. 3; улица Буженинова, д. 12 и улица Академика Павлова, д. 28. В рамках роуд-шоу гости не только ознакомились с условиями приобретения недвижимости, но и узнали о мерах городской поддержки для старта бизнеса, а также о возможностях запуска дела по готовой модели через франшизы.

В мероприятии участвовали эксперты Департамента города Москвы по конкурентной политике, электронной площадки «Росэлторг», ГБУ «Малый бизнес Москвы» и других организаций. Подобные встречи для предпринимателей, инвесторов и всех, кто хочет начать или расширить свой бизнес, Департамент проводит ежемесячно.

Недвижимость, которую город выставляет на торги, размещается на Инвестпортале Москвы. В разделе «Торги Москвы» собрана полная информация о лотах: фото, документы, условия и форма продажи.

Для участия в открытых онлайн-аукционах требуются регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует целям московской региональной программы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».