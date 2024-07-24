сегодня в 13:30

Казачьи сообщества в Бронницах смогут брать в аренду землю без торгов

Мособлдума в целом проголосовала за изменения в законодательстве, включающие Бронницы в перечень городских округов, где казачьи сообщества могут брать землю в аренду без торгов, передает корреспондент РИАМО.

«Теперь в 9 городских округах казачьи общества смогут получить землю без торгов под сельское хозяйство и для сохранения и развития своего традиционного образа жизни», — сказал первый заместитель председателя комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов.

С инициативой о расширении перечня выступила администрация городского округа Бронницы, к которой поступило обращение от казачьего общества.

Сейчас казачьим обществам земельные участки без проведения торгов предоставляются в городских округах: Богородский, Подольск, Шатура, Ленинский, Можайский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Раменский.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев.