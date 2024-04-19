Каторов: незаконные земляные работы в Видном прекращены

По поручению главы Ленинского округа Станислава Каторова на месте проведения земляных работ в жилом комплексе «Зеленые аллеи» в Видном состоялась встреча представителей администрации с жителями микрорайона. Ранее жители обратились в органы местного самоуправления с просьбой разобраться в происходящем, сообщает пресс-служба муниципального образования.

«По просьбам жителей выехали сегодня в ЖК «Зеленые Аллеи» к дому № 6, где ранее начались работы по прокладке коммуникаций и возведению фундамента под автомойку на территории ООО «Монолит». Работы остановлены, ордер на выполнение работ отозван, траншеи закопаны, компенсационное благоустройство собственник автомойки проведёт за свой счет. Благодарю наших жителей за бдительность и подачу своевременного сигнала!» — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Администрация Ленинского округа дополнительно обратилась в арбитражный суд Московской области с иском о сносе объекта, расположенного по кадастровому номеру: 50:210010205:1.

Как сообщается, данная постройка была возведена самовольно, кроме того, ее владельцы пытались незаконно подключить объект к сетям водоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Он отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.