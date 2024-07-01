Кардиолог приобрел квартиру в Наро-Фоминске по социальной ипотеке

Владислав Кузьмин помогает самым маленьким пациентам. Он детский кардиолог в ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр». Сейчас стаж обладателя сертификата больше 10 лет. Начинал он еще в детстве, как вспоминает, спасать кошек, собак, птичек.

«Я работаю с новорожденными детьми. Это абсолютное чудо. Во взрослых людях много лишнего, наносного. Здесь же сама искренность, честность, милота», — сказал Владислав.

У Кузьминых трое детей. На работе Владиславу предложили принять участие в «Социальной ипотеке», когда они с женой в третий раз готовились стать родителями.

«Учитывая, что народу у нас много, мы взяли четырехкомнатную квартиру в пятиэтажке. Хороший дом, удачная планировка с большой кухней. Очень душевный уютный район, все зелено вокруг. При этом инфраструктура на высоте — рядом детский сад и школа, много секций», — рассказал врач.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.