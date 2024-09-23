Кардиолог из Одинцова приобрела жилье по «Социальной ипотеке»

Детский кардиолог из Одинцовского городского округа, приняв участие в программе «Социальная ипотека», приобрела квартиру для своей семьи, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Людмила Кирлашева работает в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница». Ее стаж приближается к 25 годам. Обладательница сертификата рассказывает, как поступок врача в ее детстве определил всю ее будущую жизнь.

«В 7 лет я заразилась опасной инфекцией и перенесла кому. Спас меня терапевт. Тогда эффективных препаратов не было. Он сдал для переливания мне свою кровь. Я вышла из комы и с тех пор решила посвятить свою жизнь лечению людей. По своей специальности я работаю с детьми. Очень люблю их. Сердце — это тот орган, который реагирует на все неблагоприятные изменения в организме. Очень важно заметить первые проявления и вовремя начать профилактику», — говорит Людмила.

У Кирлашевых двое детей. Долгое время семья жила в служебной квартире. Узнав от коллег о региональной жилищной программе, Людмила решила подать документы.

«К новоселью будем готовиться в следующем году. Мы взяли „двушку“ в строящемся доме. Сразу понравился микрорайон. Рядом новые современные дома. Вокруг зелено, через дорогу парк. Все это производит хорошее впечатление, хочется жить здесь», — рассказывает Людмила.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.