Капсулы времени с посланием потомкам заложили в ЖК «Квартал Ивакино» в Химках

Школу для 1 100 учеников и детский сад для 300 воспитанников начали строить в ЖК «Квартал Ивакино» округа Химки. В фундамент зданий заложили капсулы времени с посланием потомкам, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Центром притяжения новой четырехэтажной школы станет просторный двухсветный актовый зал на 400 мест. Помимо учебных кабинетов, в здании появятся помещения для групп продленного дня, мастерские по обработке ткани и работе с деревом и металлом. В школе предусмотрены два спортивных зала с душевыми и раздевалками, информационно-библиотечный центр с медиатекой и центром детских инициатив, медицинский блок с процедурной. Питание учеников организуют в двух столовых, суммарно рассчитанных на 550 мест.

В детском саду появятся 12 групповых с игровой, спальней, раздевальной, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах, для развивающих занятий предусмотрена кружковая. Полноценное питание для детей будут готовить в пищеблоке, а медицинскую помощь предоставят в кабинете врача. Возле детского сада оборудуют игровые площадки для каждой группы детей и две спортивных площадки на открытом воздухе для занятий физкультурой.

Жилой комплекс «Квартал Ивакино» строится в Химках рядом с каналом имени Москвы и рекой Клязьмой. В рамках проекта в жилом комплексе построят три детских сада в общей сложности на 950 мест, две школы суммарно для 2200 учеников, муниципальную поликлинику на 300 посещений в смену и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.