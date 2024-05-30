Капсулу времени заложили в основание школы в подмосковном ЖК «Парк Апрель»

В основание школы в ЖК «Парк Апрель» на 500 мест в подмосковном Наро-Фоминске заложили капсулу времени с посланием будущим поколениям. Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2025 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект возводят в рамках комплексного развития территории.

Площадь трехэтажного здания составит 8 тыс. кв. метров. Особенностью школы, рассчитанной на 500 мест, станет наличие профессиональных балетных залов, оснащенных всем необходимым оборудованием: специализированным покрытием, зеркалами и балетными станками. Ученики смогут изучать хореографию по лицензированной программе с последующим получением государственного диплома. В проекте здания также запланированы два спортивных зала общей площадью 682 кв. метров и актовый зал на 300 мест для проведения различных мероприятий.

ЖК «Парк Апрель» — проект комфорт-класса, который включает в себя тщательно продуманные квартиры в современных малоэтажных домах, таунхаусы с собственными участками, закрытые дворы с ландшафтным дизайном и развитую инфраструктуру, а именно: детский сад, школу, площадки для спортивных занятий, игровые комплексы, торговый центр, велодорожки и прогулочные зоны. На центральном бульваре расположен комплекс спортивных и арт-объектов, в том числе крытая театральная сцена, уличная библиотека и площадка для игр в настольный теннис и петанк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.