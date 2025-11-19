Капсулу времени заложили при строительстве детского сада в ЖК Одинцовского округа

Капсулу времени заложили в основание нового детского сада на 260 мест в жилом комплексе «Жаворонки Клаб» в Одинцовском округе. В мероприятии приняли участие глава округа Андрей Иванов, представители застройщика и жители, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В жилом комплексе «Жаворонки Клаб» началось строительство детского сада, рассчитанного на 260 мест. В учреждении планируется открыть 11 групп для детей разных возрастов, а также создать музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога.

Завершение строительства намечено на четвертый квартал 2026 года. После этого детский сад передадут в муниципальную собственность.

«Совсем скоро на этом месте появится трехэтажный садик на 260 мест. В нем откроются 11 групп, появятся музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога. Вместе с коллегами, компанией-застройщиком ФСК Family, стараемся создать пространство, где детям будет интересно, уютно, комфортно и, самое главное, безопасно. После завершения строительства садик будет передан в муниципальную собственность. Это означает, что у всех жителей будет возможность получить здесь качественное, современное дошкольное образование», — сообщил Андрей Иванов.

На территории детского сада появятся 11 игровых зон с современным оборудованием и теневыми навесами. Также инвестор обустроит физкультурную площадку площадью 200 квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.