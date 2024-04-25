сегодня в 14:24

Капремонт здания центра образования № 21 в Ногинске завершен на 35%

В Ногинске продолжается капитальный ремонт центра образования № 21, строительная готовность достигла 35%. Об этом сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Завершен демонтаж внутренних конструкций здания, рабочие приступают к фасадным, кровельным и общестроительным работам.

Рабочим предстоит также обновить кровлю и фасад, провести монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, установить новые окна и двери, сантехническое оборудование, провести ремонт внутренних помещений и входных групп.

Общая площадь здания составляет порядка 2,7 тыс. кв. метров.

Завершить капремонт подрядчик должен к 1 сентября текущего года.

Всего в Подмосковье до 1 сентября планируется провести капремонт 41 школы и 23 детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.