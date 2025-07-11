Капремонт здания техникума в Жуковском достиг более 70%

Более чем на 70% выполнен капитальный ремонт здания Жуковского авиационного техникума на улице Дугина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На объекте работают более 70 человек. Темп хороший», — отметил глава Жуковского Андроник Пак.

На данный момент выполнены следующие работы: гидроизоляция кровли, стяжка пола, утепление фасада, замена оконных блоков, штукатурка стен, которые готовят под покраску. Идут работы по устройству внутренних инженерных сетей.

«Работы по капитальному ремонту позволят улучшить условия обучения студентов, создать современную образовательную среду для подготовки высококвалифицированных специалистов авиационной отрасли», — добавил Пак.

За счет перевода в новое здание будет предоставлена возможность обучаться большему количеству студентов. Проектная мощность здания на улице Дугина составляет 1300 мест. Площадь — 6 838 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что с начала нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.