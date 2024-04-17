Капремонт здания школы № 11 в округе Пушкинский завершен на 40%

В микрорайоне Заветы Ильича округа Пушкинский в рамках президентской программы продолжается капитальный ремонт в здании средней общеобразовательной школы № 11. Строительная готовность объекта составляет более 40%, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

На площадке задействованы более 35 рабочих. Ранее подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к выполнению фасадных и кровельных работ.

В рамках проекта работ будут обновлены фасад и кровля здания, проведена внутренняя отделка помещений, установлено новое сантехническое и инженерное оборудование, поставлена новая мебель в классы.

Обновленная школа откроет свои двери уже 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.