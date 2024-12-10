Капремонт взрослой поликлиники в Дзержинском проходит по народной программе ЕР

В Дзержинской городской больнице продолжается капитальный ремонт здания взрослой поликлиники. Медицинское учреждение, построенное в 1975 году, давно нуждалось в масштабном обновлении. На данный момент в медучреждении произведен запуск системы отопления, сообщает пресс-служба руководителя фракции «Единая Россия» в совете депутатов Дзержинского Алексея Кочеткова.

В здании меняют инженерные системы, лифты, перекрытия, а также усиливают фундамент, оконные и дверные проемы. На данный момент ведутся работы по внутренней отделке: монтаж системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, монтаж электроснабжения и разводка воздуховодов системы вентиляции. Завершается укладка напольного покрытия верхних этажей здания.

«Доступность и качество медицинской помощи — важнейшее направление работы партии «Единая Россия». Оно включает в себя модернизацию оборудования и техники для лечения и диагностики пациентов, привлечение квалифицированных кадров, и, безусловно, строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения. Очень важно, чтобы жители получали медицинскую помощь в современных и комфортных условиях.

Сейчас, пока в здании поликлиники идут строительные и ремонтные работы, жители Дзержинского получают услуги в здании детского и взрослого стационара, а также в детской поликлинике», — сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Дзержинского Алексей Кочетков.

Городская поликлиника Дзержинской больницы рассчитана на 750 посещений в смену, к ней прикреплено более 45 тыс. жителей. В медучреждении трудятся более 120 медиков, половина из них — врачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.