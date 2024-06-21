сегодня в 12:20

Капремонт взрослой поликлиники в Дмитрове завершен на 90%

На улице Больничная Дмитрова завершается капитальный ремонт здания взрослой поликлиники, строительная готовность на сегодняшний день составляет 90%. Об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Обновление проходит при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

«На объекте задействованы более 30 рабочих и 2 единицы техники. Специалисты уже заканчивают отделочные работы, ведут монтаж слаботочных систем и установку технологического оборудования», — уточняется в сообщении.

В ходе проведенного капремонта в здании полностью заменили инженерные коммуникации, также выполнен ремонт кровли, проведены фасадные работы, заменены пассажирские лифты.

К началу сентября все работы запланировано завершить и взрослое отделение Дмитровской больницы заработает на полную мощность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.