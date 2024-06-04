Капремонт взрослой поликлиники в Дмитрове завершен на 83%

Капитальный ремонт взрослой поликлиники в Дмитрове подходит к концу. Обновление проходит при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья», сообщается на сайте администрации горокруга.

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный проверил ход работ на объекте. Специалисты уже заканчивают отделочные работы, ведут монтаж слаботочных систем и установку технологического оборудования. Полностью заменили инженерные коммуникации в правом крыле здания и отремонтировали внутренние помещения. Также выполнен ремонт кровли и заменены 2 пассажирских лифта.

Готовность ремонта главного здания Дмитровской больницы — 83%.

Прием пациентов не останавливался ни на день. На время ремонта изменена маршрутизация, чтобы жители во время посещения больницы не испытывали неудобств

К началу сентября все работы запланировано завершить и взрослое отделение Дмитровской больницы заработает на полную мощность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.