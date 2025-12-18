Капремонт второго корпуса Дрезненской школы № 1 в Орехово-Зуеве выполнен на 25%

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на площадке работают 40 человек, 2 единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, также осуществляют ремонт кровли и фасада», — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках технического задания подрядчику предстоит выполнить комплекс работ. Он включает инженерные изыскания, подготовку проектной документации, а также поставку оборудования, необходимого для дальнейшей эксплуатации объекта. В здании учебного корпуса планируется провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории.

Завершат все работы на объекте в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.