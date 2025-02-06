Капремонт Волоколамской больницы завершается в Подмосковье

В селе Осташево Волоколамского городского округа в микрорайоне 11А завершается капитальный ремонт главного корпуса Волоколамской центральной районной больницы. Специалисты собрали каркас лифтовой кабины, он предназначен для удобной транспортировки как тяжелых, так и маломобильных пациентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работа на объекте, реализуемом по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета, идет активная: ремонт помещений поликлиники полностью завершен, а корпус стационара готов к завершающей отделке. Строители здесь уже установили системы водоснабжения и электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также сети пожарной сигнализации и подготовили электрические шкафы к подключению.

Но самое интересное — это «строитель» на площадке, который помогает следить за процессом — кот, ставший настоящим талисманом стройки.

В настоящий момент продолжается вывоз крупногабаритного мусора, после чего запланирована уборка пыли в помещениях и установка необходимого оборудования, включая светильники, сантехнику и водонагреватели.

Завершат работу на объекте в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.