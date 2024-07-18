Капремонт в детском саду «Маленькая страна» в Реутове завершен на 75%

Продолжается капитальный ремонт здания детского сада «Маленькая страна» на улице Строителей в Реутове. Общая стройготовность составляет 75%, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

«На площадке более 50 рабочих и 2 единицы техники. Рабочие выполняют фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, благоустройство территории и электромонтажные работы», — уточняется в сообщении.

В рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, заменены оконные блоки, проложены инженерные коммуникации. Потом будет проведено оснащение обновленных помещений современным технологическим оборудованием и мебелью.

Вернуться в отремонтированный детский сад дети смогут вернуться уже в начале учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.