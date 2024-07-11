Капремонт учебных мастерских «Электростальского колледжа» завершен на 90%

сегодня в 17:07

В Подмосковье завершается капитальный ремонт учебных мастерских «Электростальского колледжа» на улице Спортивная. Строительная готовность объекта достигла 90%, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы проводятся в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета.

«На площадке 15 рабочих и 1 единица техники. Ведется устройство инженерных сетей и электромонтажные работы, отделка внутренних помещений, фасадные работы и благоустройство территории», — уточняется в сообщении.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 2 918,2 кв. метров.

В рамках капремонта будет не только обновлено здание мастерских, но и поставлена новая мебель и учебное оборудование.

Завершить все работы планируется к началу учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.