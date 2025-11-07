Капремонт центра допобразования «Истоки» в Электрогорске достиг 90%

сегодня в 13:45

В подмосковном Электрогорске городского округа Павлово-Посадский, на улице Калинина, д. 25а, завершаются работы по капитальному ремонту Центра дополнительного образования «Истоки». Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В двухэтажном здании, 1971 года постройки, площадью 841,7 квадратных метров, завершены фасадные работы, заменены инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Ведется внутренняя отделка помещений, устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капитального ремонта также будет проведена замена мебели.

Завершить все работы в центре дополнительного образования планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.