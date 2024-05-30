сегодня в 16:18

Капремонт стадиона «Авангард» в Коломне выполнен на 60%

В Коломне на ул. Октябрьской Революции продолжается капитальный ремонт стадиона «Авангард». Стройготовность составляет 60%. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках президентской программы.

Общая площадь объекта составляет 4 442 кв. метров. На площадке задействовано более 65 рабочих и 10 единиц спецтехники, которые выполняют электромонтажные и инженерные работы, устройство перегородок, усиление фундаментов, штукатурку стен, устройство дренажа беговых дорожек. Идет подготовка к устройству нового футбольного поля.

Стадион «Авангард» был построен еще в 1958 году. В рамках капремонта здесь заменят инженерные сети, обустроят новое футбольное поле с подогревом, заменят покрытия легкоатлетического ядра, ограждения, отремонтируют трибуны и подтрибунные помещения.

Ввод объект запланирован на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.