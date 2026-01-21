Капремонт спортшколы «Феникс» в Орехово-Зуевском округе завершат к сентябрю 2026 года

Капитальный ремонт спортивной школы «Феникс» в микрорайоне Лиаз города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа планируют завершить к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортивная школа «Феникс», построенная в 1970-х годах, остается единственным крупным спортивным объектом в микрорайоне Лиаз города Ликино-Дулево. В учреждении работают стадион, бассейн, зал для игровых видов спорта. Около 400 детей и взрослых занимаются футболом, дзюдо, баскетболом, боксом и плаванием.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий сообщил, что капитальный ремонт проводится по народной программе партии «Единая Россия». По его словам, качество инфраструктуры становится обязательным стандартом для всех спортсменов.

В рамках проекта заменят инженерные сети, сантехнику, окна и двери, проведут ремонт и утепление фасада, установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, благоустроят территорию, закупят новую мебель и спортивный инвентарь. На время работ все воспитанники обеспечены местами для тренировок, занятия продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.