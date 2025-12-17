сегодня в 15:35

Капремонт спорткорпуса № 1 школы «Феникс» в Орехово-Зуеве выполнен на 25%

На улице Калинина, 12, города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа продолжаются работы по капитальному ремонту спортивного корпуса № 1 спортивной школы «Феникс». Стройготовность выполненных работ превысила 25%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

«В настоящий момент на объекте работают 100 человек, 5 единицы техники. Строители авершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, также осуществляют ремонт кровли», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках капремонта подрядчик заменит кровлю, все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведет фасадные работы, установит системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут благоустройство прилегающей территории. Обновленный «Феникс» ждет поставка новой мебели и спортинвентаря.

«Феникс» — это единственный доступный спортивный объект в микрорайоне ЛиАЗ, в котором имеют возможность заниматься спортом жители микрорайона. Спорткомплекс состоит из стадиона и двух зданий — бассейна и здания игровых видов спорта. Это сооружение 70-х годов постройки и требует капитального ремонта.

Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.