Капремонт школы №6 в Балашихе выполнили на 45%

Капитальный ремонт средней школы №6 в микрорайоне Саввино в Балашихе завершили на 45%. Работы ведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», завершить их планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Средняя общеобразовательная школа №6 расположена по адресу: микрорайон Саввино, улица 1 Мая, дом 6. Общая площадь здания составляет 1216,3 квадратного метра.

Капитальный ремонт предусматривает комплексное обновление объекта с модернизацией основных конструктивных и инженерных элементов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.