Капремонт школы №16 в Орехово-Зуевском округе выполнили на 40%

Капитальный ремонт средней школы №16 на улице Мадонской в Орехово-Зуевском округе завершен на 40%. Работы ведутся по госпрограмме Московской области, открыть обновленное здание планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Общая стройготовность объекта составляет 40%.

Сейчас на площадке задействованы 68 рабочих и две единицы спецтехники. Демонтаж завершен, ведется утепление фасада, монтаж инженерных и слаботочных сетей, а также внутренняя отделка помещений.

«В настоящее время на объекте 68 рабочих и 2 единицы спецтехники. Демонтажные работы завершены. Ведется утепление фасада, монтаж инженерных сетей, работы по слаботочным сетям, внутренняя отделка помещений», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В здании площадью 7 048 кв. м предусмотрены внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена инженерных коммуникаций и сантехники. Также обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.